22:27
14 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
2°C -1°C
  • четвер
    3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля
Вєсті Кремля
22:57, 13 березня
Вєсті UA. Гімнотворець Шуфрич. Співочі здібності Ляшка
Вєсті.UA
20:53, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, сьогодні
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Україна заборонила ввезення на свою територію міндобрив з Росії

698 Читать новость на русском
Кабмін заборонив ввезення на територію України міндобрив з Росії
Кабмін заборонив ввезення на територію України міндобрив з Росії / Фото з вільних мереж

В середу, 14 березня, на своєму засіданні Кабінет міністрів України схвалив рішення ввести заборону на ввезення до країни російських мінеральних добрив.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Даємо два доручення Мінекономіки, першому віце-прем'єру: підготувати необхідні рішення на наступний уряд, а що стосується тимчасових обмежень – доручення вжити зараз рішення про введення тимчасових обмежень і, відповідно, доручити Мінекономіки спільно з Мін'юстом та іншими міністерствами оформити це рішення", – сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

До слова, напередодні Володимир Гройсман запевнив, що після заяви "Газпрому" про розірвання контракту з НАК "Нафтогазом" ситуація є контрольованою.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман Україна – Росія імпорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 14 березня: нові монети, смерть Стівена Хокінга, Британія виганяє росіян
сьогодні, 22:02 Головні новини 14 березня: нові монети, смерть Стівена Хокінга, Британія виганяє росіян
227
Смерть по-новому: три дні без моргу
сьогодні, 22:00 Смерть по-новому: три дні без моргу
Анастасія Клімчук 516
Унікальне українське кіно: три дні зйомок, нульовий бюджет і гонорар – міномет
сьогодні, 21:01 Унікальне українське кіно: три дні зйомок, нульовий бюджет і гонорар – міномет
Катерина Петренко 305
сьогодні, 20:00 "Нульове" декларування: кого милувати, кого – карати
Яніна Ткачук 734
Список Луценка і НАБУ: фігурантів більше, вироків – жодного
сьогодні, 19:01 Список Луценка і НАБУ: фігурантів більше, вироків – жодного
Інна Жолобович 531
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук