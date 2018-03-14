Україна заборонила ввезення на свою територію міндобрив з Росії

В середу, 14 березня, на своєму засіданні Кабінет міністрів України схвалив рішення ввести заборону на ввезення до країни російських мінеральних добрив.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Даємо два доручення Мінекономіки, першому віце-прем'єру: підготувати необхідні рішення на наступний уряд, а що стосується тимчасових обмежень – доручення вжити зараз рішення про введення тимчасових обмежень і, відповідно, доручити Мінекономіки спільно з Мін'юстом та іншими міністерствами оформити це рішення", – сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

До слова, напередодні Володимир Гройсман запевнив, що після заяви "Газпрому" про розірвання контракту з НАК "Нафтогазом" ситуація є контрольованою.