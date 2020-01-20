Украина запретит въезд машин с приднестровскими "номерами": что об этом известно

Премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что Украина с 1 апреля не будет пропускать на свою территорию автомобили с номерами непризнанного Приднестровья.

Заявление главы правительства Молдовы цитирует местное издание NewsMaker.

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По его словам, Молдова с 10 по 20 января вводила ограничения для проезда приднестровских авто через молдавско-украинскую границу, чтобы подготовиться к запрету, которую решила наложить Украина.

Он добавил, что Кишинев предоставил возможность гражданам Молдовы, проживающим в приднестровском регионе, получить нейтральные номера, чтобы они могли выезжать в другие страны. Большинство жителей Приднестровья перешли на эти номера, но какая-то часть еще нет.

Отметим, что 17 января непризнанное Приднестровье объявило, что с 24 января запретит автомобилям с молдавскими номерами, которыми управляют водители с молдавскими правами, пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. Тирасполь обещал снять ограничения как только то же самое сделает Кишинев.

Что известно о приднестровском конфликте?

Конфликт между центральной властью Молдовы и самопровозглашенной республикой Приднестровья произошел еще в 1990 году. Пик противостояния пришелся на 1992 год, когда между сторонами возникли вооруженные столкновения. Они завершились подписанием мирного соглашения.



Проблема не решена до сих пор, поскольку однозначно не определен статус Приднестровья. Россия активно поддерживает самопровозглашенную республику.