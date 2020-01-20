Україна заборонить в'їзд машин з придністровськими "номерами": що про це відомо

Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку заявив, що Україна з 1 квітня не впускатиме на свою територію автомобілі з номерами невизнаного Придністров'я.

Заяву глави уряду Молдови цитує місцеве видання NewsMaker.

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За його словами, Молдова з 10 по 20 січня запроваджувала обмеження для проїзду придністровських авто через молдовсько-український кордон, щоб підготуватися до заборони, яку вирішила накласти Україна.

Він додав, що Кишинів надав можливість громадянам Молдови, що мешкають у придністровському регіоні, отримати нейтральні номери, щоб вони могли виїжджати в інші країни. Більшість мешканців Придністров'я перейшла на ці номери, але якась частина ще ні.

Відзначимо, що 17 січня невизнане Придністров'я оголосило, що з 24 січня заборонить автомобілям з молдовськими номерами, якими керують водії з молдовськими правами, перетинати придністровську ділянку молдовсько-українського кордону. Тирасполь обіцяв зняти обмеження як тільки те ж саме зробить Кишинів.

Що відомо про Придністровський конфлікт? Конфлікт між центральною владою Молдови та самопроголошеною республікою Придністров'я трапився ще у 1990 році. Пік протистояння припав на 1992 рік, коли між сторонами виникли збройні сутички. Вони завершились підписанням мирної угоди.



Проблему не вирішено і досі, оскільки однозначно не визначено статус Придністров'я. Росія активно підтримує самопроголошену республіку.