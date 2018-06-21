Украина заслуживает на статус партнера с расширенными возможностями, – бывший генсек НАТО

Бывший заместитель генсека североатлантического альянса Александр Вершбоу считает, что сближение с Украиной соответствует интересам НАТО. По его мнению, НАТО должно предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями.

В настоящее время претендентами на этот статус являются Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

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Киев тоже выполнил соответствующие критерии и может рассчитывать на расширенное партнерство, так как Украина участвует в миссиях НАТО, предоставляла значительную помощь операциям союзников на Балканах и в Средиземном море и поддержку в консультировании и обучении союзных сил в Афганистане.

Для Альянса может быть полезным опыт Украины в противостоянии гибридной агрессии России и борьбе с российской дезинформацией. Как отмечает Вершбоу, сближение с Украиной позволит НАТО повысить безопасность внутри Альянса.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверяет, что Украине удастся противостоять сопротивлению венгерской стороны и принять участие в саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля.