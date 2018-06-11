Отношения НАТО и России: в Италии сделали четкое заявление

Италия будет и в дальнейшем продолжать поддерживать политику двойного подхода Североатлантического альянса относительно отношений с Российской Федерацией.

Об этом заявил новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, передает Huffingtonpost.it.

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Мы обсудили деликатную тему отношений с Россией. После кризиса в Украине в 2014 году НАТО придерживается линии "двойного подхода" (с одной стороны – крепкая оборона и сдерживание, а другой диалог – "24"). Мы подтверждаем приверженность к этому подходу,

– заявил итальянский премьер.

В то же время, итальянский премьер отметил, что санкции должны быть не самоцелью, а инструментом, который "не будет подавлять развитие здоровых отношений с российским гражданским обществом".

Напомним, 5 июня новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что будет настаивать на пересмотре санкций, которые Запад ввел против России.