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Відносини НАТО та Росії: в Італії зробили чітку заяву

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Італія підтримує політику "подвійного підходу" між НАТО і РФ
Італія підтримує політику "подвійного підходу" між НАТО і РФ / Фото з відкритих джерел

Італія буде і надалі продовжувати підтримувати політику подвійного підходу Північноатлантичного альянсу стосовно відносин з Російською Федерацією.

Про це заявив новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте на спільній з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції, передає Huffingtonpost.it

Читайте також: У НАТО пояснили, чому важливі санкції проти Росії

Ми обговорили делікатну тему відносин з Росією. Після кризи в Україні в 2014 році НАТО дотримується лінії "подвійного підходу" (з одного боку – міцна оборона і стримування, а іншого діалог – "24"). Ми підтверджуємо прихильність до цього підходу,
– заявив італійський прем'єр.

Водночас, італійський прем'єр зазначив, що санкції повинні бути не самоціллю, а інструментом, який "не буде пригнічувати розвиток здорових відносин з російським громадянським суспільством".

Нагадаємо, 5 червня новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що наполягатиме за перегляд санкцій, які Захід ввів проти Росії.

Теги: Новини політики Новини Росії НАТО
Джерело: 24 Канал
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