Відносини НАТО та Росії: в Італії зробили чітку заяву

Італія буде і надалі продовжувати підтримувати політику подвійного підходу Північноатлантичного альянсу стосовно відносин з Російською Федерацією.

Про це заявив новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте на спільній з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції, передає Huffingtonpost.it.

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Ми обговорили делікатну тему відносин з Росією. Після кризи в Україні в 2014 році НАТО дотримується лінії "подвійного підходу" (з одного боку – міцна оборона і стримування, а іншого діалог – "24"). Ми підтверджуємо прихильність до цього підходу,

– заявив італійський прем'єр.

Водночас, італійський прем'єр зазначив, що санкції повинні бути не самоціллю, а інструментом, який "не буде пригнічувати розвиток здорових відносин з російським громадянським суспільством".

Нагадаємо, 5 червня новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що наполягатиме за перегляд санкцій, які Захід ввів проти Росії.