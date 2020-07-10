За 2018 – 2019 годы количество отказов украинцам во въезде в Шенгенскую зону возросло на 25%. Также на 11% увеличилось количество украинских граждан, незаконно проживающих в странах Шенгена.

За год количество отказов возросло более чем на 13 тысяч

В период между 2018 и 2019 годами количество отказов увеличилось с 53 185 до 66 390. Об этом говорится в третьем отчете Еврокомиссии по оценке выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства и Западных Балкан, информирует "Европейская правда".

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Количество украинцев, незаконно проживающих в Шенгенской зоне увеличилось на 11%: с 37 410 до 41 705.

Количество заявлений украинцев о предоставлении убежища в Шенгенской зоне уменьшилась на 5% с 10 035 до 9505.

Уровень признания заявлений на убежище снизился с 17,3% до 10,2%.

В первом квартале 2020 года были зарегистрировано 1570 заявлений о предоставлении убежища, это на 41% меньше, чем за этот же период 2019 года.

Украина соответствует критериям безвизового режима

Что касается реадмиссии – возвращения назад украинских граждан из Шенгена в Украину – это показатели снизились.

В Брюсселе отметили, что Украина продолжает отвечать критериям, которые необходимы для функционирования безвизового режима с ЕС.

Обратите внимание! В Еврокомиссии объяснили, что информация в отчете отражает данные Евростата 2019 года с акцентом на колебания между 2018 – 2019 годами. Предварительный отчет представили в декабре 2018 года.