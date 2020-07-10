За 2018 – 2019 роки кількість відмов українцям у в'їзді до Шенгенської зони зросла на 25%. Також на 11% збільшилась кількість українських громадян, що незаконно проживають у країнах Шенгену.

За рік кількість відмов зросла на понад 13 тисяч

У період між 2018 і 2019 роками кількість відмов збільшилась з 53 185 до 66 390. Про це мовиться у третьому звіті Єврокомісії з оцінкою виконання вимог, необхідних для лібералізації візового режиму з країнами Східного партнерства та Західних Балкан, інформує "Європейська правда".

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Кількість українців, що незаконно проживають у Шенгенській зоні збільшилась на 11%: з 37 410 до 41 705.

Кількість заяв українців про надання притулку в Шенгенській зоні зменшилася на 5%: з 10 035 до 9505.

Рівень визнання заяв на притулок знизився з 17,3% до 10,2%.

У першому кварталі 2020 року було зареєстровано 1570 заяв про надання притулку, це на 41% менше, ніж за цей же період 2019 року.

Україна відповідає критеріям безвізового режиму

Щодо реадмісії – повернення назад українських громадян з Шенгену до України – то показники знизились.

У Брюсселі зазначили, що Україна продовжує відповідати критеріям, які необхідні для функціонування безвізового режиму з ЄС.

Зверніть увагу! У Єврокомісії пояснили, що інформація у звіті відображає дані Євростату 2019 року з акцентом на коливання між 2018 – 2019 роками. Попередній звіт представили у грудні 2018 року.