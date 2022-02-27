Украинцам в Германии продлили срок пребывания в стране

Женщины и дети из-за опасности выезжают из Украины в страны ЕС. На фоне этого Германия приняла решение изменить правила пребывания украинцев в их государстве.

Украинцам, которые поехали в Германию по безвизовому режиму, увеличили срок пребывания. Вместо привычных 90 дней, они могут находиться в стране до 180 дней.

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С начала войны 368 тысяч украинцев выехали в другие европейские страны, как сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в своем твитере. Это информация по состоянию на 14:00. Поскольку в пунктах пересечения постоянные очереди, сейчас количество выше.

Напомним, что выехать за границу могут лишь женщины, дети и мужчины старше 60 лет. Мужчины от 18 до 60 лет, за некоторыми исключениями, не могут покинуть страну. Польша, которая больше всего приняла беженцев из Украины, готова принять украинцев даже без загранпаспорта.

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