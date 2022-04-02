Украинцам нужно готовиться к 2 вещам, – Арестович

Враг отошел с Севера Украины. Скорее всего, оккупанты выйдут вообще или оставят небольшие силы.

Сейчас российские военные, как и прогнозировали, перекидывают основные силы на Восток. Об этом в эфире 24 канала сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Важно Через день-два можно будет говорить об освобождении Киевщины до белорусской границы, – Арестович

Он не верит в то, что оккупанты возьмут Мариуполь и оцепят зону ООС. Ведь украинское командование принимает соответствующие меры, чтобы этого не произошло.

Нужно готовиться к тяжелым боям на Востоке

Однако, по мнению Арестовича, населению нужно готовиться к двум вещам:

к восстановлению нормальной жизни в освобожденных районах или, ввиду ситуации, восстановлению жизни, близкой к нормальной;

к тяжелым боям на Востоке и вокруг Мариуполя и на Юге.

"Кто может – все за труд"

По словам советника главы ОП, самое главное, что нужно сделать украинцам, не находящимся непосредственно в зоне боевых действий или близко к ним, выходить на работу, восстанавливать экономику.

Если мы хотим "не присесть" (экономически – 24 канала) после боевых действий, нужно выходить на работу всем – от крупного бизнеса до малого. Кто может – все за труд,

– подчеркнул Арестович.

Он объяснил, что это особенно важно психологически. Ведь смена бытовых привычек "ломает" человека.

К чему нужно готовиться украинцам: смотрите видео