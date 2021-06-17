Об этом сообщил Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента. 16 июня он выступил на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

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Он отметил, что украинцы получат возможность посещать объекты государственной собственности, которые "всю жизнь были закрытыми", поскольку чиновники использовали их в своих целях.

Резиденция на острове Бирючий

В частности, гражданам обеспечат свободный доступ на территорию острова Бирючий. Именно там расположена государственная резиденция Президента Украины. "Это большой экопарк на берегу моря. Для нас важно, чтобы каждый мог прикоснуться к этой природе и отдыхать там", – заверил Тимошенко.

Справка. Заповедник "Бирючий остров" расположен в северо-западной части Азовского моря. Когда Бирючий был островом, теперь – это лишь коса.

Как отметил заместитель главы Офиса Президента, уже в 2021 году на острове Бирючий стартует строительство объектов туристической инфраструктуры.

Бирючий остров на карте:

"Залесье" и "Конча-Заспа"

Кроме этого, открыли территорию резиденции Государственного управления делами, в национальном природном парке "Залесье". В Зеленского объяснили, что там, в частности, можно соорудить гостиницы. Специалисты уже работают над необходимыми проектно-сметными документами. При этом уже сейчас любой украинец может свободно гулять в парке.

Тимошенко обратил внимание и на то, что по поручению Зеленского проводится аудит земельных участков и домов на территории резиденции в Конча-Заспе, под Киевом. Впоследствии там планируют обустроить территорию для отдыха и открыть ее для посетителей.

Обратите внимание! В мае СНБО рассмотрел вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Тогда президент пообещал "великое переселение народов".