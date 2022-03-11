Украинцам снова рассылают вредоносные письма, чтобы сломать почты и личные страницы
Источник:Госспецсвязи
Вражеские хакеры еще раз пытаются навредить Украине. Правительственная команда CERT-UA, реагирующая на компьютерные чрезвычайные события, зафиксировала распространение фейковых электронных писем.
Структура CERT-UA действует при Госспецсвязи. Отметили, что письма присылают вроде бы от имени государственных органов Украины.
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Как работает схема
В сообщениях злоумышленников есть фейковые инструкции по повышению уровня информационной безопасности. В тело письма они вставили ссылку на вебсайт hxxps://forkscenter[.]fr/, с которого предлагают скачать "критические обновления" файлом "BitdefenderWindowsUpdatePackage.exe". Он имеет размер примерно 60 мегабайт.
Если пользователь открывает файл, запускает загрузчик "alt.exe". В свою очередь он устанавливает ряд файлов.
В рамках исследования определили, что запуск загруженного файла one.exe приведет к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon,
– предостерегли в Госспецсвязи.
В ведомстве подчеркнули – если вы получали или открывали такое письмо, то немедленно сообщите по почте cert@cert.gov.ua.