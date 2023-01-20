О российском минном терроре рассказали на брифинге представители Минобороны и Центра исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ. Об этом рассказал военный журналист подполковник Владимир Патола.
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Сколько человек стали жертвами минного террора или пострадали от вражеской взрывчатки
Представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны полковник Евгений Зубаревский во время брифинга сообщил, что от инцидентов, связанных с взрывоопасными предметами, погибли 172 человека, из них 21 ребенок. Ранения получили 374 человека, из них 45 детей. 35% таких случаев – именно инциденты с минами. Однако следует отметить, что речь идет только об официально задокументированных случаях. Реальное количество может быть в разы больше.
Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ старший лейтенант Андрей Рудык подчеркнул, что российские оккупанты прибегают к массовому и хаотическому минированию местности и гражданской инфраструктуры минами и самодельными взрывными устройствами. Однако, такие действия запрещены Конвенцией "О конкретных видах обычного оружия" 1980 года. Несмотря на то, что Россия до сих пор является участницей настоящей Конвенции, оккупанты прибегают к минированию предметов кухонного быта, детских игрушек, продуктов питания, чем нарушают ряд ее положений.
Военнослужащие нашего Центра постоянно исследуют трофейное российское минное вооружение с целью наказания российских военных преступников за агрессию против Украины,
– подчеркнул Рудык.
На брифинге также представили серийные образцы мин и самодельные взрывные устройства, обезвредившие Силы обороны. Русские массово применяют разные типы мин для предотвращения разминирования. Кроме того, в России серийно выпускаются в промышленных масштабах мины-ловушки, так называемые "мины-сюрпризы", предназначенные для минирования бытовых предметов. Такими взрывными устройствами российские оккупанты минуют бытовую технику, продукты питания и даже детские игрушки.
Какие мины оккупанты используют для замены украинских территорий / Фото Владимира Патолы
Владимир Патола отметил, что особый цинизм состоит в том, что боевая эффективность подобных "адских машинок" при применении против опытных и осторожных представителей Сил обороны Украины ничтожна. По сути, это не оружие, а средство террора, которое калечит и убивает в основном гражданских. И это средство террора производится серийно, промышленным способом, согласно антигуманной политике страны-террориста.
Как гражданам уберечься от враждебных мин
И сейчас, и в последующие годы Украине будут необходимы все собственные специалисты и ресурсы и активная помощь стран-партнеров для того, чтобы минимизировать количество жертв минного террора россиян. Для того чтобы уберечь свои жизни, гражданам рекомендуют соблюдать несколько простых правил:
- Будьте максимально внимательны, прежде всего на территориях, где велись боевые действия. Даже если вы вернулись в свой дом после эвакуации – там могут быть оставлены оккупантами перед отступлением "сюрпризы".
- Не приближаться к различным предметам, гаджетам, игрушкам, оружию или снаряжению, если вы "случайно" нашли их без владельца в нетипичном месте.
- Многие виды русских мин – кассетные. Они устанавливаются автоматически с помощью специальных устройств в количестве от нескольких единиц до нескольких десятков. Если у вас появилось подозрение, что неизвестный предмет может быть взрывным устройством – рядом вероятно находятся другие источники опасности.
- Механизмы подрыва могут быть оснащены самыми разными сенсорами (нажатия, натяжения, света, вибрации и т.п.). Некоторые мины имеют механизм самоуничтожения и могут взорваться в любой момент, даже если вы никак с ними не взаимодействуете. Ни в коем случае не пытайтесь обезвредить взрывчатку самостоятельно. Необходимо осторожно оставить опасное место тем же путем, по которому вы пришли, обозначить местность хорошо видимым контрастным предметом и сообщить представителям ГСЧС или полицию.
- Кроме мин-ловушек и сюрпризов, замаскированных под бытовые предметы, большинство других, в частности кассетных взрывных устройств, сами по себе, по внешнему виду, не воспринимаются неподготовленным человеком как оружие или опасность. Дети вообще могут подумать, что это игрушки или детали бытовых устройств. Поэтому при малейших сомнениях соблюдайте меры безопасности и вызывайте профессионалов. А о нейтрализации взрывных предметов и наказании российских военных преступников позаботятся Силы обороны Украины.