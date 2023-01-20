Про російський мінний терор розповіли на брифінгу представники Міноборони та Центру дослідження трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ. Про це розповів військовий журналіст підполковник Володимир Патола.

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Скільки людей стали жертвами мінного терору або постраждали від ворожої вибухівки

Представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони полковник Євгеній Зубаревський під час брифінгу повідомив, що від інцидентів, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами, загинули 172 особи, з них 21 дитина. Поранень зазнали 374 особи, з них 45 дітей. 35% таких випадків – саме інциденти із мінами. Однак варто відзначити, що мова йде тільки про офіційно задокументовані випадки. Реальна кількість може бути в рази більшою.

Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ старший лейтенант Андрій Рудик наголосив, що російські окупанти вдаються до масового й хаотичного мінування місцевості і цивільної інфраструктури мінами та саморобними вибуховими пристроями. Однак такі дії заборонені Конвенцією "Про конкретні види звичайної зброї" 1980 року. Попри те, що Росія досі є учасницею цієї Конвенції, окупанти вдаються до мінування предметів кухонного побуту, дитячих іграшок, продуктів харчування, чим порушують низку її положень.

Військовослужбовці нашого Центру постійно досліджують трофейне російське мінне озброєння з метою покарання російських воєнних злочинців за агресію проти України,

– наголосив Рудик.

На брифінгу також представили серійні зразки мін та саморобні вибухові пристрої, які знешкодили Сили оборони. Росіяни масово застосовують різні типи мін для унеможливлення розмінування. Крім того, в росії серійно випускаються у промислових масштабах міни-пастки, так звані "міни-сюрпризи", призначені для мінування побутових предметів. Такими вибуховими пристроями російські окупанти мінують побутову техніку, продукти харчування і навіть дитячі іграшки.

Які міни окупанти використовують для замінувань українських територій / Фото Володимира Патоли

Володимир Патола відзначив, що особливий цинізм полягає в тому, що бойова ефективність подібних "пекельних машинок" при застосуванні проти досвідчених та обережних представників Сил оборони України мізерна. По суті це не зброя, а засіб терору, який калічить та убиває в основному цивільних. І цей засіб терору виробляється серійно, промисловим способом, відповідно до антигуманної політики країни-терориста.

Як громадянам вберегтися від ворожих мін

І зараз, і впродовж наступних років Україні будуть необхідні усі власні спеціалісти й ресурси та активна допомога країн-партнерів для того, аби мінімізувати кількість жертв мінного терору росіян. Для того, аби вберегти свої життя, громадянам рекомендують дотримуватися кількох простих правил: