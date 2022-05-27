Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denik.cz. Сразу после публикации фейковой фотографии журналисты Denik отправились в указанный магазин, впрочем, там не висело никаких вывесок, которые запрещали бы вход гражданам Украины. Продавец и владелец магазинов опровергли фейковую информацию. Prague Morning удалил фотографию из соцсетей сразу после того, как журналисты заинтересовались ее происхождением.

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Мы только что получили эти две фотографии. Украинцам запрещено заходить в несколько пражских магазинов,

– опубликовал в соцсетях журнал Prague Morning в четверг в 11 часов утра.

Эта публикация вызвала возмущение в соцсетях, люди пишут, что такой запрет неприемлем. Зато журналисты Denik спросили у Prague Morning происхождение этой фотографии и сам ли вещатель верит в ее правдивость. В ответ получили фразу "Фотографии настоящие", а происхождения решили не рассказывать.

"Европейская правда" отметила, что одновременно эти фото стали использоваться интернет-троллями для антиукраинской пропаганды.

Некоторые комментаторы под публикацией Prague Morning сразу написали, что эти скидки фейковы. Например, один подписчик утверждал, что проживает по соседству с одним из этих магазинов и никогда не видел на нем таких табличек.

Репортеры Denik отправились на проверку и пообщались с продавцом и владельцем обоих магазинов. В частности, они сфотографировали, что никаких табличек с запретом не было.

На витринах чешского магазина не было ни одной вывески о запрете.