Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denik.cz. Сразу после публикации фейковой фотографии журналисты Denik отправились в указанный магазин, впрочем, там не висело никаких вывесок, которые запрещали бы вход гражданам Украины. Продавец и владелец магазинов опровергли фейковую информацию. Prague Morning удалил фотографию из соцсетей сразу после того, как журналисты заинтересовались ее происхождением.
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Мы только что получили эти две фотографии. Украинцам запрещено заходить в несколько пражских магазинов,
– опубликовал в соцсетях журнал Prague Morning в четверг в 11 часов утра.
Эта публикация вызвала возмущение в соцсетях, люди пишут, что такой запрет неприемлем. Зато журналисты Denik спросили у Prague Morning происхождение этой фотографии и сам ли вещатель верит в ее правдивость. В ответ получили фразу "Фотографии настоящие", а происхождения решили не рассказывать.
"Европейская правда" отметила, что одновременно эти фото стали использоваться интернет-троллями для антиукраинской пропаганды.
Некоторые комментаторы под публикацией Prague Morning сразу написали, что эти скидки фейковы. Например, один подписчик утверждал, что проживает по соседству с одним из этих магазинов и никогда не видел на нем таких табличек.
Репортеры Denik отправились на проверку и пообщались с продавцом и владельцем обоих магазинов. В частности, они сфотографировали, что никаких табличек с запретом не было.
На витринах чешского магазина не было ни одной вывески о запрете.
Продавец одного из магазинов был удивлен такой информацией и заявил, что у них никогда не было таких табличек.
"Я сейчас ничем другим не занимаюсь, к нам обращаются клиенты и знакомые, и я должен всем объяснять, что это фейковая фотография. У нас здесь никогда такой надписи не было", – впоследствии заявила владелица другого магазина Марсела Абдель Фаттах.
Стоит напомнить, что российская пропаганда бодрствует и пользуется всеми возможными путями, чтобы распространять ложь и манипулировать людьми.
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