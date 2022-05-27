Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Denik.cz. Одразу після публікації фейкової фотографії, журналісти Denik вирушили до зазначеного магазина, втім там не висіло жодних вивісок, які забороняли б вхід громадянам України. Продавець та власник крамниць спростували фейкову інформацію. Prague Morning видалив світлину із соцмереж одразу після того, як журналісти зацікавились її походженням.

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Ми щойно отримали ці дві фотографії. Українцям заборонено заходити до кількох празьких магазинів,

– опублікував у соцмережах журнал Prague Morning у четвер об 11 годині ранку.

Ця публікація викликала обурення у соцмережах, люди пишуть, що така заборона є неприйнятною. Натомість журналісти Denik запитали у Prague Morning походження цієї світлини та чи сам ж мовник вірить у її прадивість. У відповідь отримали фразу "Фотографії справжні", а про походження вирішили не розповідати.

"Європейська правда" зазначила, що одночасно ці фото стали використовуватися інтернет-тролями для антиукраїнської пропаганди.

Деякі коментатор під публікацією Prague Morning одразу написали, що ці знижки фейкові. До прикладу, один підписник стверджував, що проживає по сусідству з одним із цих магазинів і ніколи не бачив на ньому таких табличок.

Репортери Denik вирушили на перевірку інформацію та поспілкувались з продавцем та власником обох магазинів. Зокрема, зазняли, що жодних табличок із забороною не було.

На вітринах чеського магазину не було жодної вивіски про заборону / фото Denik