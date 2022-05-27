Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Denik.cz. Одразу після публікації фейкової фотографії, журналісти Denik вирушили до зазначеного магазина, втім там не висіло жодних вивісок, які забороняли б вхід громадянам України. Продавець та власник крамниць спростували фейкову інформацію. Prague Morning видалив світлину із соцмереж одразу після того, як журналісти зацікавились її походженням.
Читайте також: У Вінниці заблокували ботоферму, яка працювала на Росію
Ми щойно отримали ці дві фотографії. Українцям заборонено заходити до кількох празьких магазинів,
– опублікував у соцмережах журнал Prague Morning у четвер об 11 годині ранку.
Ця публікація викликала обурення у соцмережах, люди пишуть, що така заборона є неприйнятною. Натомість журналісти Denik запитали у Prague Morning походження цієї світлини та чи сам ж мовник вірить у її прадивість. У відповідь отримали фразу "Фотографії справжні", а про походження вирішили не розповідати.
"Європейська правда" зазначила, що одночасно ці фото стали використовуватися інтернет-тролями для антиукраїнської пропаганди.
Деякі коментатор під публікацією Prague Morning одразу написали, що ці знижки фейкові. До прикладу, один підписник стверджував, що проживає по сусідству з одним із цих магазинів і ніколи не бачив на ньому таких табличок.
Репортери Denik вирушили на перевірку інформацію та поспілкувались з продавцем та власником обох магазинів. Зокрема, зазняли, що жодних табличок із забороною не було.
На вітринах чеського магазину не було жодної вивіски про заборону / фото Denik
Продавець одного з магазинів був здивований такою інформацією та заявив, що в них ніколи не було таких табличок.
"Я зараз нічим іншим не займаюся, до нас звертаються клієнти та знайомі, і я повинен усім пояснювати, що це фейкова фотографія. У нас тут ніколи такого напису не було", – згодом заявила власниця іншого магазину Марсела Абдель Фаттах.
Варто нагадати, що російська пропаганда не спить та користується всіма можливими шляхами, аби розповсюджувати брехню та маніпулювати людьми.
Російська пропаганда невпинно працює: останні новини
- Росія цинічно та нахабно звинуватила Україну у продовольчій кризі, яка виникла через війну. Крім того, російське міноборони відкрито бреше про 8,7 мільйона українців, які зараз нібито голодують на підконтрольній Україні території. "Інформаційний спротив" опублікував заяву брехливої влади Москви.
- Для того, аби інтегрувати знищений Маріуполь у свій "русскій мір", ворог використовує не лише терор та депортацію мешканців, а й пропаганду. Наймайнці Кремля твердо вірять в те, що їм вдасться промити мізки вільним українцям так, як їм це вдалося зробити з власним недолугим та недалеким народом. Росіяни вирішили поширювати свою брехню про "покращення життя" через пересувні телевізори. Для цього було залучено техніку російського МНС.