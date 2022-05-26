Ботоферма за допомогою фейкових сторінок поширювала брехню про війну. Про це стало відомо 25 травня.

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Ботоферму, яка діяла у Вінниці в інтересах РФ та поширювала у соцмережах неправдиву інформацію про військову агресію проти України, викрили кіберфахівці СБУ,

– мовиться в повідомленні.



Техніка, яку знайшли на місці ботоферми / Фото СБУ Вінниччини

Діяльність ботоферми полягала в тому, що шахраї масово реєстрували фейкові сторінки у поширених соцмережах, зокрема і ті, що заборонені в Україні. Створені боти використовували в інтересах Росії.

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На сторінках поширювали неправдиву інформацію про перебіг війни. Їхня мета – викликати панічні настрої в інших користувачів цих соцмережами.

Наразі тривають слідчі дії. Служба безпеки України робить усе для того, щоб притягнути до відповідальності причетних до цієї справи людей. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як росіяни використовують українських дітей за допомогою гри

Росіяни намагаються використати українських дітей у власних цілях без їхнього відома. Так вони розробили додаток-гру, яка допомагає окупантам отримувати інформацію про українську місцевість.

У грі учасники мають шукати так звані "коробки" з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші.

Під час проходження маршруту діти повинні фотографувати місцевість та об'єкти військової й критичної інфраструктури.

Доступ до цього застосунку має підконтрольна спецслужбам Росії ІТ-компанія. Вона зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ.

До речі У Києві затримали блогера, який у соцмережах виправдовував дії Росії

У Кіровоградській області затримали вже двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і дороги.

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