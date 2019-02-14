Украинцам будут отказывать в субсидии за задолженность: названа сумма

Украинцам будут отказывать в субсидиях при наличии задолженности за отопительный период более 340 грн и сроком больше одного месяца.

В органах соцпомощи изменят систему контроля за уплатой гражданами жилищно-коммунальных услуг, отметил директор Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

Читайте также: Монетизация субсидий и льгот запущена: как она будет действовать

Как известно, субсидии назначаются до конца отопительного периода. То есть срок действия назначенных сейчас субсидий - до 30 апреля 2019 года, передает "Укринформ"

В мае при обращении граждан по оформлению субсидий на следующий год, или при определении права на получение субсидий в автоматическом режиме, органы соцзащиты населения будут получать данные от поставщиков услуг о наличии просроченной задолженности,

– добавил Музыченко.

По его словам, Минсоцполитики также рассматривает возможность переводить субсидиантов-должников за коммунальные услуги на денежную безналичную форму получения субсидий, а тем, кто оплачивает вовремя - оставить субсидии в наличной форме.

Министерство финансов Украины еще осенью 2018 года направило в Кабмин законопроект о проверке тех, кто получает субсидии от государства. Закон должен помогать выявлять мошенников и использовать сэкономленные деньги на помощь тем, кому субсидии действительно нужны.