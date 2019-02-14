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      Украинцам будут отказывать в субсидии за задолженность: названа сумма

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      Украинцев будут лишать субсидии за задолженность
      Украинцев будут лишать субсидии за задолженность / Фото из открытых источников

      Украинцам будут отказывать в субсидиях при наличии задолженности за отопительный период более 340 грн и сроком больше одного месяца.

      В органах соцпомощи изменят систему контроля за уплатой гражданами жилищно-коммунальных услуг, отметил директор Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

      Читайте также: Монетизация субсидий и льгот запущена: как она будет действовать

      Как известно, субсидии назначаются до конца отопительного периода. То есть срок действия назначенных сейчас субсидий - до 30 апреля 2019 года, передает "Укринформ"

      В мае при обращении граждан по оформлению субсидий на следующий год, или при определении права на получение субсидий в автоматическом режиме, органы соцзащиты населения будут получать данные от поставщиков услуг о наличии просроченной задолженности,
      – добавил Музыченко.

      По его словам, Минсоцполитики также рассматривает возможность переводить субсидиантов-должников за коммунальные услуги на денежную безналичную форму получения субсидий, а тем, кто оплачивает вовремя - оставить субсидии в наличной форме.

      Министерство финансов Украины еще осенью 2018 года направило в Кабмин законопроект о проверке тех, кто получает субсидии от государства. Закон должен помогать выявлять мошенников и использовать сэкономленные деньги на помощь тем, кому субсидии действительно нужны.

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      Теги: Новости Украины Деньги Министерство социальной политики Субсидии
      Источник: 24 канал
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