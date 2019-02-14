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      Українцям відмовлятимуть в субсидії за заборгованість: названо суму

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      Українців позбавлятимуть субсидії за заборгованість
      Українців позбавлятимуть субсидії за заборгованість / Фото з відкритих джерел

      Українцям будуть відмовляти в субсидіях при наявності заборгованості за опалювальний період більше 340 грн і терміном більше одного місяця.

      В органах соцдопомоги систему контролю за сплатою громадянами житлово-комунальних послуг, наголосив директор Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко.

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      Як відомо, субсидії призначаються до кінця опалювального періоду. Тобто термін дії призначених зараз субсидій - до 30 квітня 2019 року, передає "Укрінформ"

      У травні при зверненні громадян з оформлення субсидій на наступний рік, або при визначенні права на отримання субсидій в автоматичному режимі, органи соцзахисту населення будуть отримувати дані від постачальників послуг про наявність простроченої заборгованості,
      – додав Музиченко.

      За його словами, Мінсоцполітики також розглядає можливість переводити субсідіантов-боржників за комунальні послуги на грошову безготівкову форму отримання субсидій, а тим, хто оплачує вчасно - залишити субсидії у готівковій формі.

      Міністерство фінансів України ще восени 2018 року скерувало до Кабміну законопроект про перевірку тих, хто отримує субсидії від держави. Закон повинен допомагати виявляти шахраїв і використовувати заощаджені гроші на допомогу тим, кому субсидії справді потрібні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Субсидії Міністерство соціальної політики Гроші
      Джерело: 24 канал
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