Українцям відмовлятимуть в субсидії за заборгованість: названо суму

Українцям будуть відмовляти в субсидіях при наявності заборгованості за опалювальний період більше 340 грн і терміном більше одного місяця.

В органах соцдопомоги систему контролю за сплатою громадянами житлово-комунальних послуг, наголосив директор Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко.

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Як відомо, субсидії призначаються до кінця опалювального періоду. Тобто термін дії призначених зараз субсидій - до 30 квітня 2019 року, передає "Укрінформ"

У травні при зверненні громадян з оформлення субсидій на наступний рік, або при визначенні права на отримання субсидій в автоматичному режимі, органи соцзахисту населення будуть отримувати дані від постачальників послуг про наявність простроченої заборгованості,

– додав Музиченко.

За його словами, Мінсоцполітики також розглядає можливість переводити субсідіантов-боржників за комунальні послуги на грошову безготівкову форму отримання субсидій, а тим, хто оплачує вчасно - залишити субсидії у готівковій формі.

Міністерство фінансів України ще восени 2018 року скерувало до Кабміну законопроект про перевірку тих, хто отримує субсидії від держави. Закон повинен допомагати виявляти шахраїв і використовувати заощаджені гроші на допомогу тим, кому субсидії справді потрібні.