"Укрпошта" доставлятиме субсидії грошима

"Укрпошта" у березні запускає пілотний проект з доставки субсидій грошима. З березня по травень субсидії доставлятимуть пенсіонерам у грошовій формі разом з пенсіями. Компанія надсилатиме родинам, які отримують субсидії, письмові повідомлення з розрахованим розміром субсидії.

У грошовій формі доставлятимуть субсидії для потреб близько 1,1 мільйона пенсіонерів, які отримують пенсії через листонош або відділення "Укрпошти", повідомили у прес-службі.

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Усі інші отримувачі субсидії отримуватимуть цю державну допомогу на банківський рахунок.

Для інформування про нарахування субсидії та механізм виплати компанія доставить кожному отримувачу (близько 4 мільйонів громадян) персональне повідомлення про розмір субсидії, за що призначена субсидія і як її отримати грошовими коштами,

– повідомили в "Укрпошті".

Наразі для запуску проекту "Укрпошта" проводить переговори з Пенсійним фондом.

З 1 січня 2019 року ПАТ "Укрпошта" підвищує тарифи на доставку листів і відправлень в середньому на 15%. Зокрема, вартість пересилання непріоритетних листів вагою до 3 кілограмів виросте на 14,3%, а пріоритетних – на 11,1%.