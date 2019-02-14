14:29
14 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, 13 лютого
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, 13 лютого
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 13 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      "Укрпошта" доставлятиме субсидії грошима

      545 Читать новость на русском
      "Укрпошта" доставлятиме субсидії грошима
      "Укрпошта" доставлятиме субсидії грошима / Фото з відкритих джерел

      "Укрпошта" у березні запускає пілотний проект з доставки субсидій грошима. З березня по травень субсидії доставлятимуть пенсіонерам у грошовій формі разом з пенсіями. Компанія надсилатиме родинам, які отримують субсидії, письмові повідомлення з розрахованим розміром субсидії.

      У грошовій формі доставлятимуть субсидії для потреб близько 1,1 мільйона пенсіонерів, які отримують пенсії через листонош або відділення "Укрпошти", повідомили у прес-службі.

      Читайте також: Монетизація субсидій та пільг запущена: як вона діятиме

      Усі інші отримувачі субсидії отримуватимуть цю державну допомогу на банківський рахунок.

      Для інформування про нарахування субсидії та механізм виплати компанія доставить кожному отримувачу (близько 4 мільйонів громадян) персональне повідомлення про розмір субсидії, за що призначена субсидія і як її отримати грошовими коштами,
      – повідомили в "Укрпошті".

      Наразі для запуску проекту "Укрпошта" проводить переговори з Пенсійним фондом.

      З 1 січня 2019 року ПАТ "Укрпошта" підвищує тарифи на доставку листів і відправлень в середньому на 15%. Зокрема, вартість пересилання непріоритетних листів вагою до 3 кілограмів виросте на 14,3%, а пріоритетних – на 11,1%.

      blog_ava
      Вели як злочинця: єпископа УПЦ МП депортували з України
      сьогодні
      5298
      Теги: Новини України Гроші Укрпошта Субсидії
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Від звичайного життя до небачених висот: топ-5 українських моделей, які підкорили світ
      сьогодні , 14:00 Від звичайного життя до небачених висот: топ-5 українських моделей, які підкорили світ
      Юлія Турелик 202
      Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
      сьогодні , 13:54 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
      43170
      Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      сьогодні , 12:36 Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      Павло Казарін 1061
      Генерали ведуть війну, а солдати – мстяться
      сьогодні , 12:00 Генерали ведуть війну, а солдати – мстяться
      Повернись живим 398
      Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
      сьогодні , 11:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
      Олександр Бевза 375
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук