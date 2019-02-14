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      "Укрпочта" будет доставлять субсидии деньгами

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      "Укрпочта" будет доставлять субсидии деньгами
      "Укрпочта" будет доставлять субсидии деньгами / Фото из открытых источников

      "Укрпочта" в марте запускает пилотный проект по доставке субсидий деньгами. С марта по май субсидии будут доставлять пенсионерам в денежной форме вместе с пенсиями. Компания будет присылать семьям, получающим субсидии, письменные уведомления с рассчитанным размером субсидии.

      В денежной форме будут доставлять для нужд субсидии около 1,1 миллиона пенсионеров, которые получают пенсии через почтальонов или отделения "Укрпочты", сообщили в пресс-службе.

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      Все другие получатели субсидии будут получать эту государственную помощь на банковский счет.

      Для информирования о начислении субсидии и механизме выплаты компания доставит каждому получателю (около 4 миллионов граждан) персональное уведомление о размере субсидии, за что положена субсидия и как ее получить денежными средствами,
      – сообщили в "Укрпочте".

      Сейчас для запуска проекта "Укрпочта" проводит переговоры с Пенсионным фондом.

      С 1 января 2019 года ПАО "Укрпочта" повышает тарифы на доставку писем и отправлений в среднем на 15%. В частности, стоимость пересылки неприоритетных писем весом до 3 килограммов вырастет на 14,3%, а приоритетных – на 11,1%.

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      Теги: Новости Украины Деньги Субсидии Укрпошта
      Источник: 24 канал
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