Украинцам нужно представить официальную картину того, что произошло,– Бутусов о событиях Майдана

Генпрокурор Юрий Луценко назвал имена чиновников, которые руководили расстрелами во время Революции достоинства. Но это – не тот результат, которого требовало украинское общество.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

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Он подчеркнул, что этому есть объективная проблема: быстро осудить людей за то, что они выполняли приказы руководства государства, с действующим украинским законодательством невозможно.

Под такие процессы надо создавать специальное законодательство, как это было сделано, например, в Нюрнберге. С действующим процессуальным кодексом расследование продлится годами,

– отметил Бутусов.

Журналист также добавил, что власть должна подходить к следствию реалистично. Прежде всего нужно рассказать и максимально детально объяснить украинцам, каким образом происходила эскалация насилия и кто в этом виноват. То есть восстановить причинно-следственную связь событий расстрелов на Майдане.

По словам Бутусова, за пять лет удалось установить достаточно много. Российская пропаганда активно разгоняла информацию о том, что якобы была третья сила, которая стреляла в обе стороны, а все события были умышленно ею спровоцированы. Однако у следствия есть достаточно доказательств, которые не подтверждают эту версию.

Четко понятно, что сотрудники правоохранительных органов повышали эскалацию насилия. Со стороны Майдана же не было армии, а лишь хаотичные и самостоятельные действия смелых людей,

– подчеркнул он.

"Людям нужно объяснить основное, на мой взгляд – картину случившегося. Из-за того, что нет официальной, подчеркиваю, не журналистской, а именно официальной картины того, что произошло, у многих есть общее неприятие всех отчетов о Майдане", – подытожил журналист.

Что известно о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года?

Утром 18 февраля протестующие отправились к Верховной Раде, где депутаты должны были рассмотреть изменения в Конституцию относительно ограничения полномочий президента. Однако по указанию председателя парламента Рыбака канцелярия отказывалась регистрировать этот документ. Это вызвало возмущение протестующих и привело к столкновениям с силовиками.



Попытка протестующих защищать баррикады по улице Институтской и Грушевского в Киеве оказались не эффективными. В течение дня силовики захватили все баррикады на этих улицах и оттеснили протестующих к Майдану Незалежности. Там, несмотря на штурм силовиков с применением БТР, свето-шумовых гранат и помповых ружей, протестующие смогли удержать снежную баррикаду на Крещатике (со стороны Европейской площади). Для защиты баррикад от нашествия силовиков, митингующие применяли битую брусчатку и коктейли молотова.



Критической была ночь с 18 на 19 февраля. Тогда силовикам удалось захватить баррикаду на Крещатике, поджечь баррикаду на улице Институтской, лагерь протестующих и Дом профсоюзов. Единственным барьером между силовиками и протестующими, которых вытеснили к сцене на Майдане, стал огонь, который протестующие поддерживали всеми подручными средствами, а силовики водометами пытались тушить.