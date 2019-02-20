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      Українцям потрібно представити офіційну картину того, що відбулося, – Бутусов про події Майдану

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      Події у центрі Києва змусили ряд осіб перейти на бік Євромайдану
      Події у центрі Києва змусили ряд осіб перейти на бік Євромайдану / podrobnosti.ua

      Генпрокурор Юрій Луценко назвав імена посадовців, які керували розстрілами під час Революції гідності. Проте, це – не той результат, якого вимагало українське суспільство.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів головний редактор порталу "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

      Читайте також: Щоб розслідувати злочини Майдану потрібно нове законодавство, – Бутусов

      Він наголосив, що цьому є об'єктивна проблема: швидко засудити людей за те, що вони виконували накази керівництва держави, з чинним українським законодавством неможливо.

      Під такі процеси треба створювати спеціальне законодавство, як це було зроблено, наприклад, в Нюрнберзі. З чинним процесуальним кодексом розслідування триватиме роками,
      – зазначив Бутусов.

      Журналіст також додав, що влада повинна підходити до слідства реалістично. Насамперед потрібно розказати й максимально детально пояснити українцям, яким чином відбувалася ескалація насильства й хто у цьому винен. Тобто відновити причинно-наслідковий зв'язок подій розстрілів на Майдані.

      За словами Бутусова, за п'ять років вдалося встановити досить багато. Російська пропаганда активно розганяла інформацію про те, що нібито була третя сила, яка стріляла в обидва боки, а усі події були навмисне нею спровоковані. Проте у слідства є достатньо доказів, які не підтверджують цю версію.

      Чітко зрозуміло, що співробітники правоохоронних органів підвищували ескалацію насильства. З боку Майдану ж не було армії, а лише хаотичні та самостійні дії сміливих людей,
      – наголосив він.

      "Людям потрібно пояснити основне, на мій погляд – картину того, що трапилося. Через те, що немає офіційної, підкреслюю, не журналістської, а саме офіційної картини того, що відбулось, у багатьох є загальне несприйняття усіх звітів про Майдан", – підсумував журналіст.

      Що відомо про події на Майдані 18-20 лютого 2014 року?Вранці 18 лютого протестувальники вирушили до Верховної Ради, де депутати мали розглянути зміни до Конституції України щодо обмеження повноважень президента. Проте за вказівкою голови парламенту Рибака канцелярія відмовлялась реєструвати цей документ. Це викликало обурення протестувальників і призвело до зіткнень з силовиками.

      Спроба протестувальників боронити барикади по вулиці Інститутській і Грушевського у Києві виявились не ефективними. Протягом дня силовики захопили всі барикади на цих вулицях та відтіснили протестувальників до Майдану Незалежності. Там, попри штурм силовиків із застосуванням БТР, світло-шумових гранат і помпових рушниць, протестувальники змогли утримати снігову барикаду на Хрещатику (зі сторони Європейської площі). Для захисту барикад від навали силовиків, мітингувальники застосовували биту бруківку і коктейлі молотова.

      Критичною була ніч з 18 на 19 лютого. Тоді силовикам вдалося захопити барикаду на Хрещатику, підпалити барикаду по вулиці Інститутській, табір протестувальників і Будинок профспілок. Єдиним бар'єром між силовиками і протестувальниками, яких витіснили до сцени на Майдані, став вогонь, який протестувальники підтримували усіма підручними засобами, а силовики гасили водометами.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Євромайдан Законодавство Небесна Сотня
      Джерело: 24 канал
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