Украинцам советуют не путешествовать в Израиль

Украинцам рекомендуют не посещать ряд территорий Израиля из-за обострения между этой страной и Палестиной. Ведь в последнее время возобновились массированные ракетно-минометные обстрелы южных территорий Израиля.

4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 250 ракет. В ответ израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава.

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МИД Украины опубликовало перечень территорий Израиля, которые не стоит посещать:

Ашкелон,

Ашдод,

Кирьят-Малахи,

Сдерот,

Нетивот,

Мазкерет Батия,

Кирьят-Экрон,

Явне,

Гедера,

Кирьят-Гат,

Тель-Шева,

Шаар а-Негев,

Сдот Негев,

Бреннер,

Эшколь,

Хоф-Ашкелон,

Йоав,

Шафир,

Лахиш,

Бней Шимон,

Беэр-Тувия,

Мерхавим,

Нахал Сорек,

Гдерот,

Мате Иегуда,

Гезер.

В случае пребывания в населенных пунктах Израиля, расположенных рядом с Сектором Газа, во время сигнала воздушной тревоги украинцам советуют безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

В случае чрезвычайной ситуации, угрозы жизни или здоровью во время пребывания в Израиле, украинцам советуют безотлагательно обращаться в Посольство Украины по телефону экстренной связи: + 972 546 676 782, e-mail: [email protected] или на горячую линию МИД: +38 044 238 16 57.

2 мая МИД посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Тунис из-за оборонных рисков.