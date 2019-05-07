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      Украинцам советуют не путешествовать в Израиль

      73 Читати новину українською
      Украинцев призывают не посещать Израиль из-за перестрелок с Палестиной
      Украинцев призывают не посещать Израиль из-за перестрелок с Палестиной / Иллюстративное фото

      Украинцам рекомендуют не посещать ряд территорий Израиля из-за обострения между этой страной и Палестиной. Ведь в последнее время возобновились массированные ракетно-минометные обстрелы южных территорий Израиля.

      4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 250 ракет. В ответ израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава.

      Читайте также: Ракеты на Израиль: как наглеют террористы и при чем тут Евровидение?

      МИД Украины опубликовало перечень территорий Израиля, которые не стоит посещать:

      • Ашкелон,
      • Ашдод,
      • Кирьят-Малахи,
      • Сдерот,
      • Нетивот,
      • Мазкерет Батия,
      • Кирьят-Экрон,
      • Явне,
      • Гедера,
      • Кирьят-Гат,
      • Тель-Шева,
      • Шаар а-Негев,
      • Сдот Негев,
      • Бреннер,
      • Эшколь,
      • Хоф-Ашкелон,
      • Йоав,
      • Шафир,
      • Лахиш,
      • Бней Шимон,
      • Беэр-Тувия,
      • Мерхавим,
      • Нахал Сорек,
      • Гдерот,
      • Мате Иегуда,
      • Гезер.

      В случае пребывания в населенных пунктах Израиля, расположенных рядом с Сектором Газа, во время сигнала воздушной тревоги украинцам советуют безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

      В случае чрезвычайной ситуации, угрозы жизни или здоровью во время пребывания в Израиле, украинцам советуют безотлагательно обращаться в Посольство Украины по телефону экстренной связи: + 972 546 676 782, e-mail: [email protected] или на горячую линию МИД: +38 044 238 16 57.

      2 мая МИД посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Тунис из-за оборонных рисков.

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      Теги: Новости Украины Отдых Палестина МИД Украины Путешествия Новости Израиля
      Источник: 24 канал
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