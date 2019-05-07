Украинцам советуют не путешествовать в Израиль
Украинцам рекомендуют не посещать ряд территорий Израиля из-за обострения между этой страной и Палестиной. Ведь в последнее время возобновились массированные ракетно-минометные обстрелы южных территорий Израиля.
4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 250 ракет. В ответ израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава.
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МИД Украины опубликовало перечень территорий Израиля, которые не стоит посещать:
- Ашкелон,
- Ашдод,
- Кирьят-Малахи,
- Сдерот,
- Нетивот,
- Мазкерет Батия,
- Кирьят-Экрон,
- Явне,
- Гедера,
- Кирьят-Гат,
- Тель-Шева,
- Шаар а-Негев,
- Сдот Негев,
- Бреннер,
- Эшколь,
- Хоф-Ашкелон,
- Йоав,
- Шафир,
- Лахиш,
- Бней Шимон,
- Беэр-Тувия,
- Мерхавим,
- Нахал Сорек,
- Гдерот,
- Мате Иегуда,
- Гезер.
В случае пребывания в населенных пунктах Израиля, расположенных рядом с Сектором Газа, во время сигнала воздушной тревоги украинцам советуют безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.
В случае чрезвычайной ситуации, угрозы жизни или здоровью во время пребывания в Израиле, украинцам советуют безотлагательно обращаться в Посольство Украины по телефону экстренной связи: + 972 546 676 782, e-mail: [email protected] или на горячую линию МИД: +38 044 238 16 57.
2 мая МИД посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Тунис из-за оборонных рисков.