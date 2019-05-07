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      Українцям радять не подорожувати до Ізраїля

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      Українців закликають не відвідувати Ізраїль через перестрілки з Палестиною
      Українців закликають не відвідувати Ізраїль через перестрілки з Палестиною / Ілюстративне фото

      Українцям рекомендують не відвідувати низку територій Ізраїля через загострення між цією країною та Палестиною. Адже останнім часом відновилися масовані ракетно-мінометні обстріли південних територій Ізраїлю.

      4 травня палестинські радикали з Сектора Гази випустили по Ізраїлю понад 250 ракет. У відповідь ізраїльські військові вразили 120 військових об'єктів радикальних рухів ХАМАС та "Ісламський джихад" на території анклаву.

      Читайте також: Ракети на Ізраїль: як нахабніють терористи і до чого тут Євробачення?

      МЗС України опублікувало перелік територій Ізраїлю, які не варто відвідувати:

      • Ашкелон,
      • Ашдод,
      • Кірьят-Малахі,
      • Сдерот,
      • Нетівот,
      • Мазкерет Батія,
      • Кірьят-Экрон,
      • Явне,
      • Гедера,
      • Кірьят-Гат,
      • Тель-Шева,
      • Шаар а-Негев,
      • Сдот Негев,
      • Бреннер,
      • Ешколь,
      • Хоф-Ашкелон,
      • Йоав,
      • Шафір,
      • Лахіш,
      • Бней Шімон,
      • Беер-Тувія,
      • Мерхавім,
      • Нахал Сорек,
      • Гдерот,
      • Мате Ієгуда,
      • Гезер.

      У разі перебування в населених пунктах Ізраїлю, розташованих поряд із Сектором Газа, під час сигналу повітряної тривоги українцям радять невідкладно скористатися бомбосховищами.

      У разі надзвичайної ситуації, загрози життю або здоров’ю під час перебування в Ізраїлі, українцям радять невідкладно звертатися до Посольства України за телефоном екстреного зв’язку: + 972 546 676 782, електронна пошта: [email protected] або на гарячу лінію МЗС: +38 044 238 16 57.

      2 травня МЗС порадило українцям утриматися від поїздок до Тунісу через безпекові ризики.

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      Теги: Новини України Новини Ізраїля Подорожі МЗС України Палестина Відпочинок
      Джерело: 24 канал
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