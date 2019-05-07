Українцям радять не подорожувати до Ізраїля
Українцям рекомендують не відвідувати низку територій Ізраїля через загострення між цією країною та Палестиною. Адже останнім часом відновилися масовані ракетно-мінометні обстріли південних територій Ізраїлю.
4 травня палестинські радикали з Сектора Гази випустили по Ізраїлю понад 250 ракет. У відповідь ізраїльські військові вразили 120 військових об'єктів радикальних рухів ХАМАС та "Ісламський джихад" на території анклаву.
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МЗС України опублікувало перелік територій Ізраїлю, які не варто відвідувати:
- Ашкелон,
- Ашдод,
- Кірьят-Малахі,
- Сдерот,
- Нетівот,
- Мазкерет Батія,
- Кірьят-Экрон,
- Явне,
- Гедера,
- Кірьят-Гат,
- Тель-Шева,
- Шаар а-Негев,
- Сдот Негев,
- Бреннер,
- Ешколь,
- Хоф-Ашкелон,
- Йоав,
- Шафір,
- Лахіш,
- Бней Шімон,
- Беер-Тувія,
- Мерхавім,
- Нахал Сорек,
- Гдерот,
- Мате Ієгуда,
- Гезер.
У разі перебування в населених пунктах Ізраїлю, розташованих поряд із Сектором Газа, під час сигналу повітряної тривоги українцям радять невідкладно скористатися бомбосховищами.
У разі надзвичайної ситуації, загрози життю або здоров’ю під час перебування в Ізраїлі, українцям радять невідкладно звертатися до Посольства України за телефоном екстреного зв’язку: + 972 546 676 782, електронна пошта: [email protected] або на гарячу лінію МЗС: +38 044 238 16 57.
2 травня МЗС порадило українцям утриматися від поїздок до Тунісу через безпекові ризики.