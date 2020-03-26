Украинцам в Венгрии продлят срок документов и визы: детали
Венгрия не будет штрафовать украинских граждан за просроченные документы и визы на пребывание в стране во время карантина.
Об этом шла речь на переговорах по видеосвязи глав внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии, сообщает пресс-служба МИД Украины.
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба договорился о защите и поддержке граждан Украины на территории Венгрии в период транспортных ограничений. Он также заверил в соответствующем отношении к гражданам Венгрии в Украине.
Главы МИД также договорились о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения и борьбе с пандемией коронавируса.
Что известно об эвакуации украинцев из-за рубежа
- Украина закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение на время карантина. В то же время наше государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты.
- Консульства работают и планируют вернуть всех тех, кто нуждаться в помощи.
- Все, кто возвращается в Украину из-за границы должны побыть две недели в режиме самоизоляции. За соблюдением этого правила будут следить полицейские.
- В целом, по словам главы ГПСУ, в течение марта в Украину вернулись уже более 200 тысяч украинцев.
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