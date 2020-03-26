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      Украинцам в Венгрии продлят срок документов и визы: детали

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      Венгрия не будет штрафовать украинских граждан за просроченные документы и визы на пребывание в стране во время карантина.

      Об этом шла речь на переговорах по видеосвязи глав внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии, сообщает пресс-служба МИД Украины.

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      Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба договорился о защите и поддержке граждан Украины на территории Венгрии в период транспортных ограничений. Он также заверил в соответствующем отношении к гражданам Венгрии в Украине.

      Главы МИД также договорились о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения и борьбе с пандемией коронавируса.

      Что известно об эвакуации украинцев из-за рубежа

      • Украина закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение на время карантина. В то же время наше государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты.
      • Консульства работают и планируют вернуть всех тех, кто нуждаться в помощи.
      • Все, кто возвращается в Украину из-за границы должны побыть две недели в режиме самоизоляции. За соблюдением этого правила будут следить полицейские.
      • В целом, по словам главы ГПСУ, в течение марта в Украину вернулись уже более 200 тысяч украинцев.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Венгрия Дмитрий Кулеба – новости МИД Украины Эвакуация украинцев Украинские туристы застряли за рубежом
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