Украинцам в Венгрии продлят срок документов и визы: детали

Венгрия не будет штрафовать украинских граждан за просроченные документы и визы на пребывание в стране во время карантина.

Об этом шла речь на переговорах по видеосвязи глав внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии, сообщает пресс-служба МИД Украины.

К теме Съезжайтесь или оставайтесь, – Аваков обратился к украинцам за рубежом

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба договорился о защите и поддержке граждан Украины на территории Венгрии в период транспортных ограничений. Он также заверил в соответствующем отношении к гражданам Венгрии в Украине.

Главы МИД также договорились о срочном подписании соглашения о сотрудничестве Украины и Венгрии в сфере здравоохранения и борьбе с пандемией коронавируса.

Что известно об эвакуации украинцев из-за рубежа