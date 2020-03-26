Українцям в Угорщині продовжать термін документів і візи: деталі
Угорщина не штрафуватиме українських громадян за прострочені документи та візи на перебування у країні під час карантину.
Про це мовилось на переговорах по відеозв'язку глав зовнішньополітичних відомств України та Угорщини, повідомляє пресслужба МЗС України.
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба домовився про захист та підтримку громадян України на території Угорщини у період транспортних обмежень. Він також запевнив у відповідному ставленні до громадян Угорщини в Україні.
Глави МЗС також домовилися про термінове підписання угоди щодо співпраці України та Угорщини в сфері охорони здоров'я і боротьбу з пандемією коронавірусу.
Що відомо про евакуацію українців з-за кордону
- Україна закрила кордони для іноземців та припинила авіасполучення на час карантину. Водночас наша держава продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети.
- Консульства працюють і планують повернути усіх тих, хто потребуватимуть допомоги.
- Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону повинні побути два тижні у режимі самоізоляції. За дотриманням цього правила слідкуватимуть поліцейські.
- Загалом, за словами голови ДПСУ, протягом березня до України повернулися вже понад 200 тисяч українців.
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