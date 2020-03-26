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      Українцям в Угорщині продовжать термін документів і візи: деталі

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      Українців не штрафуватимуть в Угорщині за прострочені документи / twitter.com/zoltanspox

      Угорщина не штрафуватиме українських громадян за прострочені документи та візи на перебування у країні під час карантину.

      Про це мовилось на переговорах по відеозв'язку глав зовнішньополітичних  відомств України та Угорщини, повідомляє пресслужба МЗС України.

      До теми З'їжджайтесь або залишайтесь, – Аваков звернувся до українців за кордоном

      Глава МЗС України Дмитро Кулеба домовився про захист та підтримку громадян України на території Угорщини у період транспортних обмежень. Він також запевнив у відповідному ставленні до громадян Угорщини в Україні.

      Глави МЗС також домовилися про термінове підписання угоди щодо співпраці України та Угорщини в сфері охорони здоров'я і боротьбу з пандемією коронавірусу.

      Що відомо про евакуацію українців з-за кордону

      • Україна закрила кордони для іноземців та припинила авіасполучення на час карантину. Водночас наша держава продовжує евакуйовувати своїх громадян з різних куточків планети.
      • Консульства працюють і планують повернути усіх тих, хто потребуватимуть допомоги.
      • Усі, хто повертаються в Україну з-за кордону повинні побути два тижні у режимі самоізоляції. За дотриманням цього правила слідкуватимуть поліцейські.
      • Загалом, за словами голови ДПСУ, протягом березня до України повернулися вже понад 200 тисяч українців.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Угорщина Дмитро Кулеба – новини МЗС України Евакуація українців Українські туристи застрягли за кордоном
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