Українцям в Угорщині продовжать термін документів і візи: деталі

Угорщина не штрафуватиме українських громадян за прострочені документи та візи на перебування у країні під час карантину.

Про це мовилось на переговорах по відеозв'язку глав зовнішньополітичних відомств України та Угорщини, повідомляє пресслужба МЗС України.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба домовився про захист та підтримку громадян України на території Угорщини у період транспортних обмежень. Він також запевнив у відповідному ставленні до громадян Угорщини в Україні.

Глави МЗС також домовилися про термінове підписання угоди щодо співпраці України та Угорщини в сфері охорони здоров'я і боротьбу з пандемією коронавірусу.

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