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Украинцев из Анголы и Судана эвакуируют самолетом в Беларусь

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Украинцев из Анголы и Судана эвакуируют в Беларусь 10.05.2020
Украинцев эвакуируют из Анголы и Судана / РСТО

Белорусская авиакомпания "БелАвиа" 10 мая выполняет эвакуационный рейс из Судана и Анголы. На борту самолета – украинцы, белорусы и россияне.

Самолет вылетел 9 мая из Луанды в Хартум, 10 мая он прибудет в Минск. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на заместителя директора "БелАвиа" по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Игоря Чергинца.

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На борту – около 60 человек: 6 украинцев, 9 россиян и 41 белорус.

Люди в этих странах были, в основном, в командировках,
– отметил Игорь Чергинец.

Обратите внимание! По данным украинского МИД, во время карантина эвакуировали более 200 тысяч украинцев. Только за сутки 9 мая более чем 560 украинцев прибыли эвакуационными рейсами в аэропорт "Борисполь". Еще три рейса – из Индии, Китая и Германии состоятся 10 мая.

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Автор: Ирина Пундор
Теги: Африка Новости Украины авиация Минск Судан Эвакуация украинцев Новости Беларуси
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