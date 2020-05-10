Украинцев из Анголы и Судана эвакуируют самолетом в Беларусь

Белорусская авиакомпания "БелАвиа" 10 мая выполняет эвакуационный рейс из Судана и Анголы. На борту самолета – украинцы, белорусы и россияне.

Самолет вылетел 9 мая из Луанды в Хартум, 10 мая он прибудет в Минск. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на заместителя директора "БелАвиа" по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Игоря Чергинца.

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На борту – около 60 человек: 6 украинцев, 9 россиян и 41 белорус.

Люди в этих странах были, в основном, в командировках,

– отметил Игорь Чергинец.

Обратите внимание! По данным украинского МИД, во время карантина эвакуировали более 200 тысяч украинцев. Только за сутки 9 мая более чем 560 украинцев прибыли эвакуационными рейсами в аэропорт "Борисполь". Еще три рейса – из Индии, Китая и Германии состоятся 10 мая.

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