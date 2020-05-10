Українців з Анголи і Судану евакуюють літаком до Білорусі

Білоруська авіакомпанія "БелАвіа" 10 травня виконує евакуаційний рейс з Судану та Анголи. На борту літака – українці, білоруси та росіяни.

Літак вилетів 9 травня з Луанди до Хартума, 10 травня він прибуде до Мінська. Про це повідомляє БелТА з посиланням на заступника директора "БелАвіа" з маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності Ігоря Чергинця.

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На борту – близько 60 людей: 6 українців, 9 росіян та 41 білорус.

Люди в цих країнах були, переважно, у відрядженнях,

– зазначив Ігор Чергинець.

Зверніть увагу! За даними українського МЗС, під час карантину евакуювали понад 200 тисяч українців. Лише за добу 9 травня більш ніж 560 українців прибули евакуаційними рейсами в аеропорт "Бориспіль". Ще три рейси – з Індії, Китаю та Німеччини відбудуться 10 травня.



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