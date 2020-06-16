Греция ранее открыла аэропорты в Афинах и Салониках для граждан ЕС и третьих стран с требованием сдать тест на коронавирус и отбыть карантин при необходимости. Однако теперь аэропорт Афин заявил о закрытых границах до 29 июня.

Въезд для граждан третьих стран на территорию Греции остается закрытым до 29 июня, кроме некоторых исключений, утверждает аэропорт Афин, сообщает "Европейская правда".

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Кто может посетить Грецию

Исключения применяются только к следующим категориям путешественников:

члены семей граждан стран ЕС;

пассажиры, путешествующие транзитом, и экипажи самолетов;

граждане стран Шенгенской зоны и их семей;

граждане третьих стран, имеющих длительный вид на жительство или визу страны ЕС или Шенгенской зоны;

граждане третьих стран, прибывающие по насущным семейным и рабочим вопросам, если они получили соответствующее разрешение от представительств Греции.

медики и исследователи сферы здравоохранения, сотрудничающих с органами здравоохранения Греции;

члены правительств третьих стран, дипломаты, персонал международных организаций, военные и работники гуманитарных миссий, прибывающих в рамках выполнения обязанностей.

Это означает, что украинцы не могут попасть в Грецию авиарейсами, если не входят в категорий-исключений.

Ранее Греция заявляла, что аэропорты в Афинах и Салониках открываются для граждан ЕС и третьих стран. Однако с требованием сдать тест на коронавирус и отбыть карантин для пассажиров из стран, которые Агентство по безопасности полетов считает опасными в связи с эпидемической ситуацией. В последние входит и Украина.

Куда можно улететь из Украины?

С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки. Готовы принять украинцев пока лишь в 5 странах: США, Албании, Турции, Беларуси и Великобритании.



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