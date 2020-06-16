Греція раніше відкрила аеропорти в Афінах і Салоніках для громадян ЄС і третіх країн з вимогою здати тест на коронавірус та відбути карантин при необхідності. Однак тепер аеропорт Афін заявив про закриті кордони до 29 червня.

В’їзд для громадян третіх країн на територію Греції залишається закритим до 29 червня, окрім деяких винятків, стверджує аеропорт Афін, повідомляє "Європейська правда".

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Хто може відвідати Грецію

Винятки застосовуються лише до наступних категорій мандрівників:

члени родин громадян країн ЄС;

пасажири, що подорожують транзитом, та екіпажі літаків;

громадян країн Шенгенської зони та їхніх родин;

громадяни третіх країн, які мають довготривалу посвідку на проживання або візу країни ЄС або Шенгенської зони;

громадяни третіх країн, які прибувають з нагальних сімейних та робочих питань, якщо вони отримали відповідний дозвіл від представництв Греції.

медики та дослідники сфери охорони здоров’я, що співпрацюють з органами охорони здоров’я Греції;

члени урядів третіх країн, дипломати, персонал міжнародних організацій, військові та працівники гуманітарних місій, що прибувають у рамках виконання обов’язків.

Це означає, що українці не можуть потрапити у Грецію авіарейсами, якщо не входять до категорій-винятків.

Раніше Греція заявляла, що аеропорти в Афінах і Салоніках відкриваються для громадян ЄС та третіх країн. Однак з вимогою здати тест на коронавірус та відбути карантин для пасажирів з країн, які Агентство з безпеки польотів вважає небезпечними у зв'язку з епідемічною ситуацією. До останніх входить і Україна.

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