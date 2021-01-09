Индонезийский Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air 9 января 2021 исчез с радаров. Впоследствии стало известно, что самолет потерпел авиакатастрофу и упал в море. В украинском МИД сообщили, что украинцев на борту не было.

На борту Boeing 737-500 находилось 65 человек. О том, что среди них не было граждан Украины, в твиттере написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Немчинов.

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По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты,

– заявил Немчинов.

️За попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу #SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021

Что известно об авиакатастрофе в Индонезии