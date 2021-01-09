Украинцев не было на борту самолета, который упал в Индонезии, – МИД
Индонезийский Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air 9 января 2021 исчез с радаров. Впоследствии стало известно, что самолет потерпел авиакатастрофу и упал в море. В украинском МИД сообщили, что украинцев на борту не было.
На борту Boeing 737-500 находилось 65 человек. О том, что среди них не было граждан Украины, в твиттере написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Немчинов.
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По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты,
– заявил Немчинов.
Что известно об авиакатастрофе в Индонезии
- Boeing 737-500 выполнял внутренний пассажирский рейс из Джакарты в Понтианак.
- Примерно через 4 минут после вылета самолета из Джакарты инспекторы потеряли с ним связь.
- По информации Flightradar24, Boeing 737-500 поднялся на 11 000 футов вверх, но вдруг его высота и скорость резко упали.
- Самолет упал в Яванское море. По данным СМИ, в воде нашли тела и обломки Boeing.
- Известно, что на борту находилось 65 человек, из них 12 были членами экипажа. Кроме того, власти Индонезии заявили, что среди пассажиров было 10 детей.
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