Індонезійський Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air 9 січня 2021 року зник з радарів. Згодом стало відомо, що літак зазнав авіакатастрофи та впав у море. В українському МЗС повідомили, що українців на борту не було.

На борту Boeing 737-500 перебувало 65 людей. Про те, що серед них не було громадян України, у твіттері написав речник Міністерства закордонних справ Олег Немчінов.

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За попередньою інформацією посольства України в Індонезії і авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти,

– заявив Немчінов.

️За попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу #SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021

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