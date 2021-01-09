Українців не було на борту літака, який впав у Індонезії, – МЗС
Індонезійський Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air 9 січня 2021 року зник з радарів. Згодом стало відомо, що літак зазнав авіакатастрофи та впав у море. В українському МЗС повідомили, що українців на борту не було.
На борту Boeing 737-500 перебувало 65 людей. Про те, що серед них не було громадян України, у твіттері написав речник Міністерства закордонних справ Олег Немчінов.
Важливо Пасажирський літак Boeing 737-500 впав у воду: знайдені уламки та тіла людей
За попередньою інформацією посольства України в Індонезії і авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти,
– заявив Немчінов.
Що відомо про авіакатастрофу в Індонезії
- Boeing 737-500 виконував внутрішній пасажирський рейс з Джакарти в Понтіанак.
- Приблизно через 4 хвилин після вильоту літака з Джакарти інспектори втратили з ним зв'язок.
- За інформацією Flightradar24, Boeing 737-500 піднявся на 11 000 футів вгору, але раптом його висота і швидкість різко впали.
- Літак впав у Яванське море. За даними ЗМІ, у воді знайшли тіла та уламки Boeing.
- Відомо, що на борту перебувало 65 людей, з них 12 були членами екіпажу. Крім того, влада Індонезії заявила, що серед пасажирів було 10 дітей.
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