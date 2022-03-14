Украинцев не нужно убеждать – они все сами встают на защиту Украины, – Зеленский
У Украинцев есть фантастическая черта, присущая только нам – объединяться и помогать друг другу в трудные времена.
Об этом сказал Владимир Зеленский в новом обращении по случаю Дня добровольца, передает 24 канал.
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По словам президента, именно наша способность мгновенно объединяться во время испытаний, находить общий язык и бороться вместе создает наш характер, украинский характер.
Мы объединяемся. Мы делаем все, чтобы защитить свое. Украинцев не нужно убеждать, чтобы становились добровольцами. Украинцев не нужно стимулировать, чтобы стали помогать друг другу,
– констатировал украинский лидер.
По его словам, мощная поддержка Вооруженных Сил всем народом Украины, искреннее волонтерское движение, массовое вступление в терроборону, солидарность всех наших людей – это предпосылки победы.
"Предпосылки освобождения всей нашей страны... Единой и лучшей. Украина для нас – не просто территория, как для оккупантов. Они ведь здесь ничего не различают, не понимают ничего. Зато мы чувствуем эту землю. Украина для нас – это наша жизнь, и потому миллионы людей встали на защиту нашего государства сегодня", – подчеркнул Владимир Зеленский.
Обращение Владимира Зеленского в День добровольца: смотрите видео
Что известно о Дне добровольца в Украине
Именно в этот день в 2014 году более 500 бойцов самообороны Майдана приступили к подготовке на полигоне в Новых Петровцах, чтобы принять участие в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Украины. А уже 13 апреля 2014 годаа приняли решение о начале антитеррористической операции на востоке Украины. Бойцы добровольческих батальонов приняли активное участие в первом этапе ее проведения и не допустили продвижения противника вглубь материковой Украины.