Уже в следующую ночь и до конца недели столбики термометров будут достигать плюсовых отметок.

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Заморозки в Украине

Синоптики прогнозируют заморозки в ночь на 11 октября в таких областях:

Львовской,

Ивано-Франковской,

Волынской,

Ровенской,

Тернопольской,

Черновицкой,

Закарпатской,

Житомирской,

Черниговской,

Сумской.

В высокогорье Карпат ожидают до –6 градусов.

Днем температура прогреется от +12 до +16 градусов – в зависимости от региона. Осадков не прогнозируют, ветер разгоняется до 5 – 10 метров за секунду.



Прогноз погоды на 12 октября / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Дальше ночью будет теплее

В ночь на 12 октября заморозков не будет, температура воздуха составит от +2 до +8 градусов.

Однако в тот день Украина поделится пополам – в западных, части северных и центральных областей будут идти дожди, в Карпатах – с мокрым снегом, на остальных территориях – сухо.

В регионах, где ожидают осадки, ощутимо похолодает в среднем до +6...+8 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный, 3 – 8 метров в секунду с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

К слову, ночью 13 – 15 октября заморозков пока тоже не прогнозируют.



Прогноз погоды на 13 октября / Скриншот с сайта Гидрометцентра