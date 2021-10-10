Вже у наступну ніч і до кінця тижня стовпчики термометрів сягатимуть плюсових позначок.

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Заморозки в Україні

Синоптики прогнозують заморозки у ніч на 11 жовтня у таких областях:

Львівській,

Івано-Франківській,

Волинській,

Рівненській,

Тернопільській,

Чернівецькій,

Закарпатській,

Житомирській,

Чернігівській,

Сумській.

У високогір'ї Карпат очікують до – 6 градусів.

Вдень температура прогріється від +12 до +16 градусів – залежно від регіону. Опадів не прогнозують, вітер розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.



Прогноз погоди на 12 жовтня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Далі вночі буде тепліше

У ніч на 12 жовтня заморозків не буде, температура повітря становитиме від +2 до +8 градусів.

Однак того дня Україна поділиться навпіл – у західних, частині північних та центральних областей йтимуть дощі, у Карпатах – з мокрим снігом, на решті територій – сухо.

У регіонах, де очікують опади, відчутно похолодає – у середньому до +6…+8 градусів.

Вітер дутиме південно-східний, 3 – 8 метрів за секунду із переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

До слова, вночі 13 – 15 жовтня заморозків наразі теж не прогнозують.



Прогноз погоди на 13 жовтня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру