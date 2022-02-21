Детали о вероятной атаке
Сообщение о подготовке хакерской атаки обнаружили на специальном сайте Raidforums. Впоследствии информацию на веб-ресурсе об этом удалили.
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В сообщении говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на сайты государственного сектора, банковского сектора и обороны. Кроме того, атаки могут осуществить дефейс веб-ресурсов, размещаемых в зоне .ua.
Злоумышленники заявили, что несколько дней назад другие хакеры атаковали украинские сайты, и те не работали несколько часов. В то же время на этот раз атаку якобы готовят более мощную.
Я уверен, что большинство сайтов не будут работать как минимум неделю. Я также испорчу все сайты, которые заканчиваются на ua.,
– говорится в сообщении.
Сообщение о хакерской атаке / Фото CERT-UA
Группа реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации призвала украинцев срочно сообщать в случае кибератак, или выявления аномальных действий в информационных системах. Это можно сделать:
- на электронный адрес cert@cert.gov.ua;
- по телефону (044) 281-88-05 или (044) 281-88-25;
- на странице в фейсбуке.
Предыдущая кибератака на Украину
- 15 февраля хакеры атаковали банки, правительственные сайты и портал "Дия". Не работали "Приватбанк", "Ощадбанк", сайты МИД, ГСЧС, ВСУ и др.
- В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности пояснили, что сбои произошли из-за массовой DDos-атаки. То есть на серверы сайта поступало огромное количество запросов, которые было сложно оперативно обработать.
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал эту атаку крупнейшей в истории Украины. К счастью, ее удалось успешно отбить.
- В США считают, что за кибератакой стоит Россия.
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