США предоставили Украине помощь для ликвидации последствий атаки

У Вашингтона есть информация, которая связывает инфраструктуру российской разведки с большим объемом данных, которые передавались на IP-адреса и домены в Украине. Об этом заявила заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Энн Нойбергер.

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Мы считаем, что российское правительство несет ответственность за широкомасштабные кибератаки на украинские банки на этой неделе,

– отметила Нойбергер.

Она уточнила, что российские киберпреступники проникли в военные и другие критически важные инфраструктурные сети. Все для того чтобы собрать разведданные и подготовить почву для масштабной кибератаки.

США предоставили помощь Украине в ликвидации последствий DDoS-атаки. В результате влияние хакеров на украинские структуры оказалось ограниченным.

Коротко о масштабной кибератаке 15 февраля

Кибератаку провели на украинские банки, сайты органов власти, портал "Дия" и энергетический блок.

Сначала ее влияние ощутили пользователи приложения "Приват24". Позже произошел глобальный сбой и в "Ощадбанке".

Не работали и сайты МИД, Минобороны, ГСЧС, ВСУ и других министерств и ведомств.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что сбои произошли из-за массированной DDOS-атаки. То есть на серверы сайта поступало множество запросов, которые было сложно оперативно обработать.

Обратите внимание! Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал эту атаку самой большой в истории Украины. К счастью, ее удалось успешно отразить. Вечером 16 февраля все сайты продолжили работать без перебоев.

К теме смотрите видео о кибератаках на правительственные сайты в январе: