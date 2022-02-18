США надали Україні допомогу для ліквідації наслідків атаки
Вашингтон має інформацію, яка пов'язує інфраструктуру російської розвідки з великим обсягом даних, що передавалися на IP-адреси і домени в Україні. Про це заявила заступниця радника Білого дому з національної безпеки Енн Нойбергер.
Актуально Усе про кібератаку на Україну 15 лютого: постраждали банки, уряд та сайти силових відомств
Ми вважаємо, що російський уряд несе відповідальність за широкомасштабні кібератаки на українські банки на цьому тижні,
– зазначила Нойбергер.
Вона уточнила, що російські кіберзлочинці проникли у військові мережі та інші критично важливі інфраструктурні мережі. Все для того, щоб зібрати розвіддані і підготувати ґрунт для масштабної кібератаки.
США надали допомогу Україні в ліквідації наслідків DDoS-атаки. В результаті вплив хакерів на українські структури виявився обмеженим.
Коротко про масштабну кібератаку 15 лютого
- Кібератаку здійснили на українські банки, сайти органів влади, портал "Дія" та енергетичний блок.
- Спочатку її вплив відчули користувачі додатку "Приват24". Пізніше стався глобальний збій і в "Ощадбанку".
- Не працювали й сайти МЗС, Міноборони, ДСНС, ЗСУ та інших міністерств і відомств.
- У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що збої сталися через масовану Ddos-атаку. Тобто на сервери сайту надходила величезна кількість запитів, які було складно оперативно обробити.
До теми дивіться відео про кібератаки на урядові сайти у січні: