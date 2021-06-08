Полноценное восстановление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется в ближайшее время.

Важно Италия и Украина продлят соглашение о взаимном признании водительских прав, – МВД

По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" проблемы попытаются устранить в течение ближайших 2 дней.

Из-за перебоев в поставках бланковой продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации или перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения,

– говорится в сообщении.

В Главном сервисном центре МВД посоветовали следить за возобновлением предоставления услуг на региональных сайтах ГСЦ МВД.

Отметим, что еще в прошлом году Кабмин утвердил новые бланки водительских удостоверений и свидетельства о регистрации транспортного средства.