Полноценное восстановление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется в ближайшее время.
Важно Италия и Украина продлят соглашение о взаимном признании водительских прав, – МВД
По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" проблемы попытаются устранить в течение ближайших 2 дней.
Из-за перебоев в поставках бланковой продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации или перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения,
– говорится в сообщении.
В Главном сервисном центре МВД посоветовали следить за возобновлением предоставления услуг на региональных сайтах ГСЦ МВД.
Отметим, что еще в прошлом году Кабмин утвердил новые бланки водительских удостоверений и свидетельства о регистрации транспортного средства.