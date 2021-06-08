Повноцінне відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується найближчим часом.
Важливо Італія та Україна продовжать угоду про взаємне визнання водійських прав, – МВС
За інформацією Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" проблеми спробують усунути протягом найближчих 2 днів.
Через перебої у постачання бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації чи перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія,
– мовиться у повідомленні.
У Головному сервісному центрі МВС порадили стежити за поновлення надання послуг на регіональних вебсайтах ГСЦ МВС.
Зауважимо, що ще торік Кабмін затвердив нові бланки водійських посвідчень і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.