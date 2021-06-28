Украинцев предупредили о 1 уровне опасности. Кроме этого, в некоторых областях в День Конституции будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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В День Конституции объявили штормовое предупреждение
Погодные условия 28 июня ухудшатся в северо-восточной части Украины. На этих территориях ожидаются:
- грозы;
- град;
- шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду.
По данным Укргидрометцентра, дожди накроют Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черниговскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Донецкую и Луганские области.
Несмотря на осадки, на Севере и Востоке будет тепло. Температура воздуха составит от +24 до +26 градусов.
Прогноз погоды на 28 июня / Карта Укргидрометцентра
Последствия непогоды в Украине: последние новости
- В Украине с 25 июня бушует непогода. Во Львовской области в течение нескольких часов выпало 60% месячной нормы осадков. Ливни и мощный ветер подтопили жилые дома, повредили крыши, затопили даже заведения общепита.
- В Одессе из-за сильных дождей был затоплен прибрежный район Аркадия. В соцсетях публиковали видео, на которых заметно, что улицы полностью превратились в горные реки.
- Грозы и шквалы ветра обусловили проблемы с электроэнергией. В течение 27 июня люди в более 100 населенных пунктах остались без света.
- В селе Софиевка Черкасской области молния ударила в дерево, под которым находилось 3 человека. В результате мощного удара двое из них – погибли.