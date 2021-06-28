Украинцев предупредили о 1 уровне опасности. Кроме этого, в некоторых областях в День Конституции будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В День Конституции объявили штормовое предупреждение

Погодные условия 28 июня ухудшатся в северо-восточной части Украины. На этих территориях ожидаются:

грозы;

град;

шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду.

По данным Укргидрометцентра, дожди накроют Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черниговскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Донецкую и Луганские области.

Несмотря на осадки, на Севере и Востоке будет тепло. Температура воздуха составит от +24 до +26 градусов.



Прогноз погоды на 28 июня / Карта Укргидрометцентра

Последствия непогоды в Украине: последние новости