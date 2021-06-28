Українців попередили про 1 рівень небезпечності. Крім цього, в деяких областях на День Конституції переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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На День Конституції оголосили штормове попередження

Погодні умови 28 червня погіршаться в північно-східній частині України. На цих територіях очікуються:

грози;

подекуди град;

шквали вітру 15 – 20 метрів на секунду.

За даними Укргідрометцентру, зливи накриють Житомирську, Вінницьку, Київську, Чернігівську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Попри опади, на Півночі та Сході буде тепло. Температура повітря становитиме від +24 до +26 градусів.



Прогноз погоди на 28 червня / Карта Укргідрометцентру

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