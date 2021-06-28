Найбільше від негоди постраждала Сумщина. Там без електроенергії залишилися 37 населених пунктів.

Важливо Прогноз погоди на 28 червня: у центрі та на сході обіцяють грози

Крім того, негода наробила лиха у:

33 населених пунктах на Дніпропетровщині;

13 – на Донеччині;

12 – на Запоріжжі;

7 – на Київщині;

7 – на Чернігівщині.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго. Вони вже почали ліквідовувати наслідки негоди.

Зверніть увагу! На Черкащині блискавка вдарила у дерево, під яким перебувало 3 людей, 2 з них загинули. Моторошний інцидент стався у селі Софіївка.

Грози полонили Україну

В Україні протягом 26 та 27 червня вирувала негода. Потужні зливи та грози були майже у всіх областях України. Чи не найбільше постраждали:

Львів – дощі перетворили вулиці міста на річки, багато дерев вирвав сильний вітер. Головні артерії міста одразу ж стали у заторах.

– дощі перетворили вулиці міста на річки, багато дерев вирвав сильний вітер. Головні артерії міста одразу ж стали у заторах. на Івано-Франківщині злива з градом розмила дорогу та зруйнувала кілька мостів через річку Чорний Черемош.

злива з градом розмила дорогу та зруйнувала кілька мостів через річку Чорний Черемош. Одеса – дощ з градом супроводжувався блискавками. Внаслідок зливи серйозно затопила елітний прибережний район Аркадія.

Якою буде погода в Україні на День Конституції

28 червня рятувальники оголосили в Україні штормове попередження. Східні та північні області України накриють сильні зливи та грози. В окремих районах прогнозують град і шквали вітру до 15 – 20 метрів за секунду.