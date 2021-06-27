Східні та північні області України накриють сильні зливи та грози. В окремих районах прогнозують град і шквали вітру до 15 – 20 метрів за секунду.
До речі Прогноз погоди на 28 червня: у центрі та на сході обіцяють грози
До слова, негода охопить й Київ та Київську область. Рівень небезпечності штормового попередження – жовтий.
Якою буде погода на День Конституції
Попри опади, на Сході та Півночі не буде надто холодно. Обіцяють до +24...+26 градусів.
Загалом у святковий день в Україні буде тепло, але не спекотно. На Заході температура повітря становитиме +23...+26 градусів. На Півдні – сухо. Стовпчики термометрів коливатимуться у межах +26...+30 градусів. Найспекотніше буде на Херсонщині.
Погода в Україні / Карта Укргідрометцентру