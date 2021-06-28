Больше всего от непогоды пострадала Сумщина. Там без света остались 37 населенных пунктов.

Важно Прогноз погоды на 28 июня: в центре и на востоке обещают грозы

Кроме того, непогода наделала бед в:

33 населенных пунктах на Днепропетровщине;

13 – на Донетчине;

12 – на Запорожье;

7 – на Киевщине;

7 – на Черниговщине.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. Они уже начали ликвидировать последствия непогоды.

Обратите внимание! В Черкасской области молния ударила в дерево, под которым находились 3 человека, 2 из них погибли. Жуткий инцидент произошел в селе Софиевка.

Грозы пленили Украину

В Украине в течение 26 и 27 июня бушевала непогода. Мощные ливни и грозы были почти во всех областях Украины. Больше всего пострадали:

Львов – дожди превратили улицы города в реки, много деревьев вырвал сильный ветер. Главные артерии города сразу же встали в пробках.

– дожди превратили улицы города в реки, много деревьев вырвал сильный ветер. Главные артерии города сразу же встали в пробках. на Ивано-Франковщине ливень с градом размыл дорогу и разрушил несколько мостов через реку Черный Черемош.

ливень с градом размыл дорогу и разрушил несколько мостов через реку Черный Черемош. Одесса – дождь с градом сопровождался молниями. В результате ливня серьезно затопило элитный прибрежный район Аркадия.

Какой будет погода в Украине на День Конституции

28 июня спасатели объявили в Украине штормовое предупреждение. Восточные и северные области Украины накроют сильные ливни и грозы. В отдельных районах прогнозируют град и шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду.