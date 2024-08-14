Украинцы могут въехать на территорию Беларусью через другие страны, которые граничат с ней, кроме Украины. В СВРУ рассказали о рисках, которые имеют меньший масштаб по сравнению с Россией, но также могут угрожать безопасности и жизни украинцев.

Читайте также Беларусь резко обратилась к ЕС, угрожая "расширением военного конфликта" на его территории

Украинцев призвали воздержаться от поездок в Беларусь

Граждане Украины на территории Беларуси подвергаются пристальному вниманию со стороны спецслужб и полиции. В частности по прибытии, украинцы будут подвергнуты фильтрационным мероприятиям – опрос о цели приезда, личные данные, политические взгляды и тому подобное.

Также изымаются личные телефоны для более углубленного анализа.

Их подключают к специализированному "криминалистическому софту" для того, чтобы изъять информацию из Telegram, Signal, WhatsApp и других мессенджеров. Даже удаленные диалоги или отдельные сообщения восстанавливаются. На этом этапе есть риск быть задержанным, ведь трактовка полученной информации с телефона может быть непредсказуемой и нести за собой ответственность в виде лишения свободы,

– объяснили в Службе внешней разведки Украины.

При наличии информирования или передачи данных, что для белорусских властей являются чувствительными, бывают случаи депортации из страны или обвинения, которые влекут за собой уголовную ответственность по статье об экстремизме.

Важно! На территории Беларуси действует Консульский отдел Посольства Украины в Республике Беларусь, к которому могут обратиться граждане Украины.

К слову, ранее в СМИ сообщили, что самопровозглашенный президент Беларуси приказал перебросить их технику из боевых подразделений российским вооруженным силам.