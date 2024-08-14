Українці можуть в'їхати на територію Білоруссю через інші країни, які межують з нею, окрім України. У СЗРУ розповіли про ризики, які мають менший масштаб у порівнянні з Росією, але також можуть загрожувати безпеці та життю українців.

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Українців закликали утриматись від поїздок до Білорусі

Громадяни України на території Білорусі піддаються прискіпливій увазі з боку спецслужб та поліції. Зокрема після прибуття, українці будуть піддані фільтраційним заходам – опитування про мету приїзду, особисті дані, політичні погляди тощо.

Також вилучаються особисті телефони для більш поглибленого аналізу.

Їх підключають до спеціалізованого "криміналістичного софту" для того, щоб вилучити інформацію з Telegram, Signal, WhatsApp та інших месенджерів. Навіть видалені діалоги чи окремі повідомлення відновлюються. На цьому етапі є ризик бути затриманим, адже трактування отриманої інформації з телефона може бути непередбачуваним і нести за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі,

– пояснили в Службі зовнішньої розвідки України.

За наявності інформування чи передачі даних, що для білоруської влади є чутливими, трапляються випадки депортації з країни чи звинувачення, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність за статтею про екстремізм.

Важливо! На території Білорусі діє Консульський відділ Посольства України в Республіці Білорусь, до якого можуть звернутися громадяни України.

До слова, раніше у ЗМІ повідомили, що самопроголошений президент Білорусі наказав перекинути їхню техніку з бойових підрозділів російським збройним силам.