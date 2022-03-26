Украинцев просят помочь эвакуировать животных из уничтоженного оккупантами экопарка на Киевщине

Семейный экопарк "Ясногородка", расположенный вблизи Макарова в Киевской области, попал под беспощадный обстрел российских оккупантов. Украинцы призывают помочь эвакуировать животных.

На странице "Ясногородки" в инстаграме опубликовали ужасающие фото и видео горящих зданий на территории экопарка. Многие животные в результате обстрелов погибли, но большинство – живы и нуждаются в помощи.

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Как помочь животным

На территории "Ясногородки" обитает большое количество животных, в том числе 26 видов копытных (220 особей). Кроме того, рашисты разрушили дом более 300 страусов и 220 других птиц. В экопарке также обитают 6 видов приматов, еноты, скунсы и дикобразы.

Руководство "Ясногородки" в своем сообщении отмечает, что 17 приматов и 23 сухопутных черепах уже удалось эвакуировать, однако для спасения всех животных им нужна помощь украинцев.

Пока нам больше не хватает собственных средств, парк почти весь превратился в пепел. Хотим вывезти животных и прокормить тех, которых уже удалось переместить в безопасные места,

– объясняют в экопарке.

К слову, помочь спасти животных можно, переслав средства на карту: 5169360017440805.