Силовые подразделения Украины начали проверку документов у людей на улицах. Это необходимо для того, чтобы выявлять диверсионные группы.

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В МВД призвали украинцев помогать выявлять подозрительных внешне людей, в частности, по внешности, которые неожиданно появляются на наших территориях.

Не забывайте носить с собой паспорта, относиться с пониманием, что могут быть проверки паспортов,

– заявил Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины.

Заметим, что ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в приложении "Дия" временно не будут доступны некоторые документы и услуги. Это делается для того, чтобы обезопасить данные украинцев.

В МВД обратились к украинцам: смотрите видео